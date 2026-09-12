Преглеждат безплатно пушачи от 31 май
Освен пушачите, и тези, които пушат бездимни цигари, да изследват белите си дробове
Следете всички новини, анализи и коментари за Хобб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Освен пушачите, и тези, които пушат бездимни цигари, да изследват белите си дробове
София. Причината за смъртта на затворника от Бобов дол, който почина в болница в Дупница, е хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), разясниха...
Студ, мъгли и мръсен въздух отключват бронхит, синузит и пневмонии през зиматаЕдва 10% се лекуват, както трябва, въпреки че у нас има безплатен достъп...
Лос Анджелес. Почина рекламното лице на цигарите "Марлборо" Ерик Лосън, съобщиха световните медии. Той бе един от Каубоите на "Марлборо" и присъстваше...
Студът, мъглата и вирусите отключват пристъпи, алармира проф. Даниела Петрова