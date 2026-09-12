Български хлебар бе обявен за живо съкровище на ЮНЕСКО
София. Български хлебар бе обявен за живо съкровище на ЮНЕСКО, съобщи bTV. Старозагорският майстор Богдан Богданов замесва хляб по древни рецепти, с ж...
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София. Български хлебар бе обявен за живо съкровище на ЮНЕСКО, съобщи bTV. Старозагорският майстор Богдан Богданов замесва хляб по древни рецепти, с ж...
Обявиха български хлебар за живо съкровище на ЮНЕСКО, предаде бТВ. Старозагорският майстор на тестото Богдан Богданов замесва хляб по древни рецепти,...
Стара Загора. Младежи и девойки от Старозагорско ще могат да усвоят тънкостите на професията хлебар и сладкар. Проектът „Ново работно място" включва б...