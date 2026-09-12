Всичко за Хладно

Следете всички новини, анализи и коментари за Хладно. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно
Слаби валежи в понеделник

Слаби валежи в понеделник

Краткотрайни валежи в началото на новата седмица. Ще остане по-хладно, очаква се умерен, на места временно и силен, северозападен вятър. Максималните...

17 юли | 16:40
0 коментара
11358
Хладен четвъртък

Хладен четвъртък

Утре ще преобладава облачно време. Около и след обяд отново на много места ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е умерен, в Източна България времен...

04 май | 15:41
0 коментара
11011
По-хладно в събота

По-хладно в събота

По-хладно ще е времето в първия почивен ден от седмицата. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. На отделни места в Южна Бъл...

02 април | 7:30
0 коментара
9140
Слънчево, но хладно в неделя

Слънчево, но хладно в неделя

Неделя ще премине с повече слънце и без валежи. Захлаждането обаче ще продължи. В Източна България вятърът ще бъде до умерен от североизток, стихвайки...

19 октомври | 7:15
0 коментара
14369
Хладно и дъждовно на 16 април

Хладно и дъждовно на 16 април

Днес ще е най-студеният ден преди Великден София. В сряда утрото ще е мрачно с температури от 3 до 10 градуса. През деня над западната половина от ст...

16 април | 6:22
0 коментара
22487
Хладно за сезона в събота

Хладно за сезона в събота

София. В събота минималните температури ще са от 2 до 7 градуса. Преди обед над Южна България облачността ще бъде разкъсана, а над Северна - значителн...

11 април | 16:50
0 коментара
21106