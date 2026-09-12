Хладна усмивка от слънцето. Времето се променя
Сутрешни мъгли над равнините
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Сутрешни мъгли над равнините
Къде се намират прочутите езера
Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса
Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°
Краткотрайни валежи в началото на новата седмица. Ще остане по-хладно, очаква се умерен, на места временно и силен, северозападен вятър. Максималните...
Утре ще преобладава облачно време. Около и след обяд отново на много места ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е умерен, в Източна България времен...
По-хладно ще е времето в първия почивен ден от седмицата. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. На отделни места в Южна Бъл...
Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес в 3 области на страната. Той е в сила за Смолянско, Хасковско и Кърджалийско. Там вали още от вчера, ще...
Повече валежи и хладно време ни очакват през май. Това съобщават синоптици пред БГНЕС. Предимно облачно ще бъде времето в началото на месеца, на мест...
Неделя ще премине с повече слънце и без валежи. Захлаждането обаче ще продължи. В Източна България вятърът ще бъде до умерен от североизток, стихвайки...
София. Предимно облачно ще е времето в страната на 7 октомври. Над западните и централни райони имаше дъждове през нощта, които в последствие ще продъ...
София. Хладно ще бъде времето на 5 май. Първо реди обяд от северозапад, по-късно през деня от север-североизток, с умерен вятър, ще нахлува студен въз...
София. В понеделник денят ще започне с температури от 6 до 11 градуса, значителна облачност над страната и превалявания в източните райони. Бързо обла...
Променлива облачност и чести превалявания през новата седмица София. В неделя денят ще започне с температури от 6 до 11 градуса. През деня над Северн...
Днес ще е най-студеният ден преди Великден София. В сряда утрото ще е мрачно с температури от 3 до 10 градуса. През деня над западната половина от ст...
София. В събота минималните температури ще са от 2 до 7 градуса. Преди обед над Южна България облачността ще бъде разкъсана, а над Северна - значителн...
София. В четвъртък минималните температури ще бъдат от 3 до 9 градуса. Денят ще започне с разкъсана облачност, по-значителна над Източна и Южна Българ...
София. В събота минималните температури ще са от 2 до 7 градуса. През деня ще има значителна облачност с превалявания, по-съществени по количества над...