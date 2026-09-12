Изненада с имотите. Богатите с нов квартал в София
Квадратният метър в центъра на столицата вече мина 5 000 евро
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Квадратният метър в центъра на столицата вече мина 5 000 евро
На същото място, където загина Милен Цветков
Студентски град и част от Витоша без вода утре
Министерският съвет одобри промяната в предназначението на средствата за Столична община, предоставени с ПМС 369/2015 г., информират от пресцентъра на...
30 000 души ще пътуват от новата станция "Хладилника" Държавата дава рамо на строежа на метрото. Министерският съвет ще отпусне 8 млн. лв. за завършв...