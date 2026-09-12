Пиринско и „Хижа на годината“ събраха над 5 тона индустриални отпадъци в планината
Партньорството е част от кампанията Пиринско Чисти планини, която ще се проведе за трета поредна година
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Партньорството е част от кампанията Пиринско Чисти планини, която ще се проведе за трета поредна година
Специален гост на събитието бе швейцарският инженер по околна среда Бастиан Етер
Иновативните устройства намаляват обема на кеновете и улесняват тяхното събиране в планината
„Пиринско“ ще осигури подкрепа и за изграждането на аварийна соларна система за заслони
Гласуването вече започна
5 стратегически ресора в министерството на туризма предлагат от ИТН
Вилно селище, включено в списъка за културно наследство на Австралия, е почти изпепелено
Музикантите от бургаската метъл-банда „Vrani Volosa вече са подарили първия инструмент на хижа "Балкански рози"
Идеята е на Боян Пресолски, чието сдружение „Хижи с обсервация“ е част от новия Българския планинарски съюз
Ремонт на асфалтовата настилка до хижите в Осоговска планина над Кюстендил предприема местното Областно пътно управление. По план потягането на шосе...
Кметът на община Банско Георги Икономов получи подкрепа от свои колеги за изграждането на втори лифт в курорта. Това стана на заседанието на Регионалн...
Народът в Пиринско се изнесе в горите заради горещините тази седмица. Много хора си взеха отпуска и още в началото на седмицата се качиха в планината,...
100 сигнала за паднали дървета, огради, къщи останали без електричество в столицата София. Силният вятър тази нощ остави няколко хижи на Витоша без т...
София. Махат звездите на ресторантите и хижите. Това гласят промени в Закона за туризма, които са пуснати за обществено обсъждане. Промяната е част от...