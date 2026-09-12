Оглеждат "Химко" за завод за еърбъси
Индустриален парк с високотехнологични производства ще бъде развит на територията на бившия торов завод "Химко" във Враца. Това е идеята на новите соб...
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Индустриален парк с високотехнологични производства ще бъде развит на територията на бившия торов завод "Химко" във Враца. Това е идеята на новите соб...
Фалиралият врачански торов завод "Химко" е продаден за малко над 11,7 млн. лв. на акционерното дружество "Метахим импекс", съобщи БНР. Според справка...
Пореден опит за продажба на фалиралия торов завод "Химко" ще предприеме на 20 януари синдикът на дружеството, става ясно от публикувано обявление, цит...
Враца. От половин година текат преговори за рестарт на "Химко". Това съобщи кметът на Враца Николай Иванов. Към торовия завод проявява интерес инвести...