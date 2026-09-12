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Той може да се окаже особено полезен
Скоро на пазара ще бъде пусната най-умната химикалка в света, с която ще можете да провеждате телефонни разговори, да четете съобщения и да пишете вър...
Добрич. Регионалната здравна инспекция в Добрич предупреждава за опасни стоки в търговската мрежа - химикалки, които отделят никел марка - Bic for her...