Кошмарът се повтори! 80 000 в Испания блокирани в домовете си /ВИДЕО/
Зловещо обгазяване
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Зловещо обгазяване
Трагедията стана в германския град Леверкузен
Експлозия в химически завод в бангладешката столица Дака. Най-малко 15 души са загинали след като котел се е взривил, съобщава ТАСС. Има и ранени- на...
Ритерхуде. Един човек е тежко ранен след мощната експлозия в химически завод край Бремен, Германия. Той е получил сериозни изгаряния и с хеликоптер е...
Путин, Меркел, Оланд и Порошенко обсъждат украинската криза по телефона Проруските опълченци в Източна Украйна са окупирали в събота химическия завод...
Дапу. Над 300 деца бяха хоспитализирани в централната китайска провинция Хунан заради отравяне, съобщи Синхуа. По първоначални данни на властите по в...