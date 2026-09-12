Евакуираха жители на „Люлин” заради химически вещества
Жители на кооперация в ж.к „Люлин" 1 са евакуирани заради открити в подземен гараж химически вещества, съобщава МВР. Ръководството на СДВР е предприе...
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Жители на кооперация в ж.к „Люлин" 1 са евакуирани заради открити в подземен гараж химически вещества, съобщава МВР. Ръководството на СДВР е предприе...
Евакуиран е близък до мястото на инцидента град Саскачеван. Товарен влак с химически вещества дерайлира и се запали в централния район на канадската...
Пожар горя в склад за химически вещества на завод „Каолин" край Сеново днес по обяд. Няма пострадали при инцидента, съобщи БГНЕС. В склада е имало 16...