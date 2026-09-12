Спипаха контрабандни цигари в химическа тоалетна
Пълен с контрабандни цигари резервоар на химическа тоалетна в автобус с българска регистрация откриха митническите служители на ГКПП Малко Търново. Ав...
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Пълен с контрабандни цигари резервоар на химическа тоалетна в автобус с българска регистрация откриха митническите служители на ГКПП Малко Търново. Ав...
Сливен. Втора химическа тоалетна е задигната от автомагистрала "Тракия" край Нова Загора. Първия път крадците задигнаха химическата тоалетна през месе...
Нова Загора. Първа кражба на тоалетна в България. Апаши задигнаха химически нужник, поставен на АМ "Тракия" в района на Нова Загора, научи "Стандарт"....