Кошмарът на "Хилзбъро"отново надвисна в Ливърпул!
Слава Богу, не се съобщава за жертви от инцидента снощи
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Слава Богу, не се съобщава за жертви от инцидента снощи
96-те привърженици на "Ливърпул", които трагично загубиха живота си на 15 април 1989 година на ст. "Хилзбъро", са били "противозаконно убити". Това от...
УЕФА няма да накаже "Манчестър Юнайтед", след като в двубоя срещу "Ливърпул" в Лига Европа част от феновете пееха обидни песни за трагедията "Хилзбъро...
Изминаха 26 години от трагедията на стадион "Хилзбъро" - на 15 април 1989 г., загинаха 96 привърженици на "Ливърпул". "Мърсисайдци" повече от четвърт...
Шефилд. Ново разследване ще бележи 25-ата годишнина от трагедията на стадион „Хилзбъро" в Англия. Четвърт век след един от най-кървавите инциденти в и...