Всичко за Хилари Дъф

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Хилъри Дъф се разведе

Хилъри Дъф се разведе

Хилари Дъф вече официално е необвързана. Съдът в Лос Анджелис финализира развода й с бившия хокеист Майк Комри, предаде Асошиейтед прес. Връзката на...

04 февруари | 5:20
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Хилари остана сама

Хилари остана сама

Лос Анджелис. Хилари Дъф и съпругът й Майк Комри са се разделили, съобщи говорител на американската певица. Дъф и бившият хокеист се ожениха през авгу...

12 януари | 5:05
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