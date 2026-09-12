Хилари Дъф стана майка за трети път
Звездата отново роди момиченце
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Звездата отново роди момиченце
Актрисата се е венчала в задния си двор
Актрисата пуска нова линия гримове
Това ще бъде вторият брак за певицата
Хилари Дъф вече официално е необвързана. Съдът в Лос Анджелис финализира развода й с бившия хокеист Майк Комри, предаде Асошиейтед прес. Връзката на...
Хилари Дъф показва завидна фигура в последния брой на списание "Shape". Чаровната актриса, която е самотна майка на 3-годишния Лука, издава, че това с...
Лос Анджелис. Хилари Дъф и съпругът й Майк Комри са се разделили, съобщи говорител на американската певица. Дъф и бившият хокеист се ожениха през авгу...