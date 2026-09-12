Кибератаката! Трети ден хаос по летищата
Авиоекспертът Тодор Иванджиков разкри какво породи проблема
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Авиоекспертът Тодор Иванджиков разкри какво породи проблема
Летището ще остане затворено през целия ден
70 пожарникари са участвали в борбата с пламъците
Случва се в най-натовареният етап
По случая е започнало разследване
Започна разследване
14 500 полета на ден? Най-натовареното е близо до България
Стачка на летищни охранители ще започне на 31 март и ще продължи до 9 април
Пътници нa Qаtаr Аіrwауѕ, ĸoитo щe пътyвaт зa cвeтoвнoтo пъpвeнcтвo пo фyтбoл, зaпoчвaщo тaзи нeдeля, cъщo щe бъдaт пoтъpпeвши
Синдикатите готвят голяма акция
Клиентите могат да презаверят билетите си, ако се налага
Ръководството на "Хийтроу" с добри данни
"Шарл дьо Гол" измести "Хийтроу"
Това е най-натовареното летише в Европа
Най-големият британски профсъюз „Юнайт” (Unite) отхвърли поредно предложение за повишаване на заплатите
Вятърът се движеше със 170 км/ч като нанесе щети на строителни кранове
Лондон. На лондонското летище „Хийтроу" от днес започват прегледи за ебола на пътници, пристигащи от рискови държави. Те ще трябва да попълват въпросн...
Лондон. Затвориха летище „Хийтроу" заради пожар. И двете писти не работят заради пламъци, които са пламнали на борда на самолет "Боинг Дриймлайнер". Т...
Лондон. Летище Хийтроу в Лондон е затворено заради инцидент, предаде Би Би Си. От администрацията на летището са съобщили, че и двете писти на летище...