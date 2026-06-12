Духът на Херострат вилнее 25 века
Тютюневите складове в Пловдив пламнаха точно 26 години и 6 дни след Партийния дом в София Точно преди седмица - на 20 август, избухна големият пожар...
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Тютюневите складове в Пловдив пламнаха точно 26 години и 6 дни след Партийния дом в София Точно преди седмица - на 20 август, избухна големият пожар...
Дали не се самоубиваме като нация, посягайки на символите си Как се прави в България филм, който да напълни кината? Вземаш събитие или личност, които...