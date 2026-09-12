Удар за отбора на Мексико след изхвърчането от мондиала
Мексико отпада в груповата фаза на световно първенство за пръв път от 1978 година насам
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Мексико отпада в груповата фаза на световно първенство за пръв път от 1978 година насам
Издънката срещу "Реал Сосиедад" (1:3) сериозно разклати стола на наставника на "Барселона" Херардо Мартино. В днешния близък до каталунците в. "Спорт"...
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Барселона. Ръководството на Барселона потвърди официално, че аржентинецът Херардо Мартино е новият наставник на тима. Това стана със съобщение на сайт...