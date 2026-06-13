Ваксините свършват след два месеца
Дават количества на най-закъсалите области В страната има ваксини за бебетата само за около два месеца. Това съобщиха в официален отговор за "Стандар...
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Дават количества на най-закъсалите области В страната има ваксини за бебетата само за около два месеца. Това съобщиха в официален отговор за "Стандар...