Пламна епидемия от хепатит А в училище
Проблемът е открит в Сунгурларе
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Проблемът е открит в Сунгурларе
Да, твърди кметът. Не, категорични са експертите
Хепатит А не е водна инфекция, трябва редовно да мием ръцете си, каза проф. д-р Тодор Кантарджиев
Дотук има 24 случая на заразени
Бургас. Зараза от хепатит А е пламнала в странджанската община Малко Търново. Болните са предимно деца. Най-много са пациентите от Малко Търново и бли...