Любовта на Хенри Кисинджър отлетя при него
Тя е починала в дома си в град Кент
Следете всички новини, анализи и коментари за Хенри Кисинджър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя е починала в дома си в град Кент
Путин нарече американския дипломат "мъдър и далновиден държавник"
Бившият държавен секретар на САЩ почина снощи в дома си
Руският президент изказа съболезнованията си
За мнозина Хенри Кисинджър бе гений
Глупостта е равномерно разпределена във всички слоеве
Има опасност близкоизточният конфликт да ескалира и да привлече други арабски страни, каза дипломатът
Бившия държавен секретар на САЩ коментира войната в Израел
Бившият държавен секретар на САЩ заговори за война
Бившият държавен секретар на САЩ се включи в Световния икономически форум чрез видеовръзка
Следват извадки от текста на Кисинджър, както и някои коментари по тезите му
Бившият държавен секретар на САЩ коментира войната в Украйна
Първият президент на СССР ще остане в историята като човек, поставил началото на историческите промени
Бившият държавен секретар на САЩ призова Киев да отстъпи територия на Русия, за да не пламне цяла Европа
Според Кисинджър също така е необходимо да има преговори
Според Хенри Кисинджър светът е на път да изпадне в опасно неравновесие
Каза коя е най-голямата опасност в момента
Всичко това трябва да бъде направено в тандем с народа на Украйна
Каза от какви лидери има нужда светът днес
Каква е връзката с войната в Украйна?