Шолц почете Кисинджър: Светът губи специален дипломат

Германският канцлер Олаф Шолц отдаде почит на покойния Хенри Кисинджър – роден в Германия бежанец от Втората световна война, който бе държавен секретар на САЩ и бе влиятелен дипломатически посредник през втората половина на миналия век, предаде ДПА.

Кисинджър почина снощи в дома си в щата Кънектикът на 100-годишна възраст.

"Хенри Кисинджър формираше американската външна политика както малцина други. Неговият ангажимент с трансатлантическото приятелство между САЩ и Германия бе значителен и той винаги си остана близък със своята германска родина. Светът губи специален дипломат", написа Шолц в своя публикация в социалните мрежи.

Henry Kissinger shaped American foreign policy like few others. His commitment to the transatlantic friendship between the USA and Germany was significant, and he always remained close to his German homeland. The world has lost a great diplomat. pic.twitter.com/waEQsq51yo