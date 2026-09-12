Българската асоциация по хемофилия: Променяме разбирането за вродените нарушения на кръвосъсирването при жените
Експерти и пациенти се обединиха в подкрепа на хората с нарушения на кръвосъсирването по време на Кръгла маса в София
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Експерти и пациенти се обединиха в подкрепа на хората с нарушения на кръвосъсирването по време на Кръгла маса в София
Светила от Бон и Атина консултират пациентите Единственият център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия се намира в УМБАЛ "Св. Марина" във В...
Днес, 17 април целият медицински свят поглежда към хората болни от хемофилия. Това е заболяване, при което организмът на болния не изработва някоя от...
Хемофиликът Симеон не може да живее без вливките, следващата е в четвъртък 9-годишният Симеон от София е болен от хемофилия тип А - генетично заболяв...
София. Българската асоциация по хемофилия представи резултатите от проучване, според което едва 4% от носителите на тази болест в България имат работа...