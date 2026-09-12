Голямо признание за Георги Господинов
За книгата му „Градинарят и смъртта“
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За книгата му „Градинарят и смъртта“
Популярна книжарница ще гостува веднъж месечно в детското отделение на старозагорска болница Полезна терапия с книгата ще провеждат популярната книж...
Интернет сензацията с над 215 хиляди абонати в ЮТюб готви стендъп комедия Влогърът раздаде в София стотици автографи върху втората си книга "#сподели...
Романът "432 херца" от Недялко Славов ("Хермес") спечели наградата "Хеликон" за нова българска художествена проза 2015. Това е решението на журито с ш...
Русе се бори за поредна година за титлата "Най-четящ град" на България, съобщиха от регионалната библиотека "Любен Каравелов". Оспорваната надпревара...