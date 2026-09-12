Археолози обявиха за светилище Орлови скали
„Орловите скали" в местността Доган край хасковските Минерални бани са древно светилище. Това обявиха проф. Ана Радулчева, експерт по праистория и доц...
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„Орловите скали" в местността Доган край хасковските Минерални бани са древно светилище. Това обявиха проф. Ана Радулчева, експерт по праистория и доц...
За 3 г. общината светна с 20 млн. европейски пари
Хасково. С уникална минерална вода могат да се къпят всички, които посетят Хасковските минерални бани до края на тази седмица. Кметът на Хаковските...
13-тият етнофестивал в Минерални бани тръгна с откриването на мемориал в памет на Желязко Христов