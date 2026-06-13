Павлова затвори пътя Хасково-Кърджали
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова разпореди да бъде затворен пътя Хасково-Кърджали до пълното му разчистване. Тя...
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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова разпореди да бъде затворен пътя Хасково-Кърджали до пълното му разчистване. Тя...