Властелинът на хартиените ракети
Когато стане въпрос за хвърляне на хартиени самолетчета, първото, което обикновено човек си представя, е разбеснели се деца в начално училище. В между...
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Когато стане въпрос за хвърляне на хартиени самолетчета, първото, което обикновено човек си представя, е разбеснели се деца в начално училище. В между...