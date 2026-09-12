Министър Кралев прие президентът на Европейската атлетика
София. Президентът на Европейската атлетическа асоциация Хансйорг Вирц изрази своята благодарност към министъра на младежта и спорта Красен Кралев за...
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София. Президентът на Европейската атлетическа асоциация Хансйорг Вирц изрази своята благодарност към министъра на младежта и спорта Красен Кралев за...
София. Президентът на Европейската атлетика (ЕА) Хансйорг Вирц бе приет днес от председателя на Народното събрание на Република България Михаил Миков....
София. Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева призна, че държавата е в дълг към спорта и за нея ще е предизвикатество да работи за по...