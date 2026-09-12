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Ханс Цимер с част от атрактивния си бенд
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Ханс Цимер с част от атрактивния си бенд
Живея в света на мечтите, казва композиторът на "Гладиатор" Остават часове до шоуто на Ханс Цимер в София. Днес от 20.00 ч. най-известният композитор...
Четиримата късметлии от играта на „София Мюзик Ентърпрайсис" и „Стандарт" са вече изтеглени! За да се включат в играта, участниците трябваше да отгово...
Йоланда Чарлс забива с групата на прочутия композитор в "Арена Армеец" Гениалният композитор на филмова музика Ханс Цимер води цяло съзвездие от изкл...
Коледа носи много изкушаващи промоции за меломаните. "София мюзик ентерпрайсис" подарява на всеки, закупил билет в периода от 17 до 31 декември, вауче...
Билетите за концерта ще бъдат пуснати в продажба на 5 ноември Един от най-успешните филмови композитори на муизика - Ханс Цимер идва за първи път н...