Регекампф отървава "орлите" от Хамза
Бившият треньор на "Литекс" Лауренциу Регекампф може да отърве завинаги "Лудогорец" от Юнес Хамза. Румънецът искал да подсили с него атаката на "Стяуа...
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Бившият треньор на "Литекс" Лауренциу Регекампф може да отърве завинаги "Лудогорец" от Юнес Хамза. Румънецът искал да подсили с него атаката на "Стяуа...
"Лудогорец" ще задържи в редиците си считаният за сигурен напускащ Юнес Хамза. Тунизиецът така и не успя да се наложи след идването си от "Ботев". Тре...