Хамес остава в Реал не само по спортни причини
Мстото на Хамес Родригес в първия тим на Реал Мадрид е било гарантирано от клубния президент Флорентино Перес не само по спортни причини. Както е изве...
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Мстото на Хамес Родригес в първия тим на Реал Мадрид е било гарантирано от клубния президент Флорентино Перес не само по спортни причини. Както е изве...
В гонка достойна за култовата филмова поредица "Бързи и яростни" се забърка звездата на "Реал" М Хамес Родригес, съобщи вестник ABC. Колумбиецът бил с...
Половинката на Хамес Родригес докара нови проблеми на половинката си, която не изживява най-добрите си дни в "Реал" М. Даниела Оспина бе взета за мезе...
За 7 минути Хамес Родригес прибира средната седмична заплата в родината си Колумбия Познайник на Хамес Родригес още от неговото детство сподели уника...
Кръстиха на Родригес първото му училище Колумбийската сензация Хамес Родригес вече прави тонове пари без дори да докосва топката. Новият ас на "Реал"...
Мадрид. Фланелката на новата звезда на мадридския футболе клуб „Реал" и националния тим на Колумбия Хамес Родригес бе обявена за №1 по продажби в крал...
Поредната красавица ще дефилира в ложата на "Сантяго Бернабеу". Половинката на най-новото попълнение на "Реал" М Хамес Родригес - Даниела Оспина, не е...
Мадрид. Хамес Родригес е считан за сигурно ново попълнение на Реал Мадрид. Според медиите в Испания той ще струва на кралския между 75 и 80 милиона ев...
Монако. Ръководството на Монако поиска от Реал Мадрид 90 милиона евро за звездата на Колумбия Хамес Родригес. Съотборникът на Димитър Бербатов направ...