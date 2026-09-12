Уилям без брачна халка. Какво реши
Има ли драма?
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Има ли драма?
Ето го и обяснението за това поверия
Певицата носи халка
Макар да е доста по-голям от половинката си
Новинарят от Би Ти Ви сподели, че няма халка върху пръста си
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