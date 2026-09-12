Отиде си бивш депутат от ДПС
Гюнай Сефер бе народен представител в 41-вото Народно събрание на Република България
Следете всички новини, анализи и коментари за Гюнай Сефер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гюнай Сефер бе народен представител в 41-вото Народно събрание на Република България
София. Софийски градски съд призна за виновни бившите депутати в 41-вото Народно събрание Митхат Табаков и Гюнай Сефер от групата на ДПС. Съдът пос...
София. След близо 4-часова пледоария прокуратурата поиска по над 10 години затвор за двамата бивши депутати от ДПС Гюнай Сефер (на снимката) и Митхат...