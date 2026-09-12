Американец отнесе Асафа във финала на 60м
Българка тренира гюлетласкач от Люксембург Втората по сила звезда на Ямайка в спринта Асафа Пауъл се провали в опита си да спечели първото си злато о...
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Българка тренира гюлетласкач от Люксембург Втората по сила звезда на Ямайка в спринта Асафа Пауъл се провали в опита си да спечели първото си злато о...
Атлет номер 1 на България за 2013 година Георги Иванов влезе преди дни в историята на българския спорт като първия гюлетласкач, завършил пети във фина...
Утре тласка за медал, треньорът му надяна кадемлийската фланелка
Ивет се класира за втори полуфинал.