Изненада! Изграждат ново жп трасе от Гюешево до Северна Македония
Πocлeднитe 420 мeтpa oт тpaceтo ca oбocoбeни ĸaтo oтдeлнa пoзиция в тъpгa
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Πocлeднитe 420 мeтpa oт тpaceтo ca oбocoбeни ĸaтo oтдeлнa пoзиция в тъpгa
Общо 18 кг хероин са задържали митнически служители при проверка на лек автомобил на Митнически пункт - Гюешево. Това съобщиха от пресцентъра на Агенц...
Сърбин с увити около крака пакети с 2 килограма хероин са разкрили митнически служители на ГКПП -Гюешево. Мъжът е пътувал с турски автобус по редовна...
Задържане под стража спрямо албански гражданин за контрабанда на марихуана е поискала Окръжната прокуратура в Кюстендил. В хода на митническа прове...
Инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) са спрели опит за внос на 22 тона ябълки през ГКПП Гюешево, съобщиха от Агенцията....
Условни присъди от по една година с тригодишен изпитателен срок и глоби от по 100 лева постанови Районният съд в Кюстендил за четиримата косовари, зад...
Задържаните петима чужденци край Гюешево остават в ареста. Обвинение за нелегално влизане в страната е повдигнато на четирима от тях, а шофьорът им е...
Жителите на Гюешево и околните кюстендилски села с радост приемат присъствието на военни край граничната бразда. Хората се надяват, че освен срещу нах...
Кюстендил. 15 000 таблетки с наркотично действие откриха митническите служители на ГКПП- Гюешево тази нощ, съобщават от пресцентъра на Агенция „Митн...