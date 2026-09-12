Сграда на ГУСВ горя в Пловдив
Пожар, причинен от опит да бъдат изгорени гуми, се разрасна и превзе и сграда в двора на ГУСВ край Пловдив. Огромен облак черен дим пълзя към града п...
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Пожар, причинен от опит да бъдат изгорени гуми, се разрасна и превзе и сграда в двора на ГУСВ край Пловдив. Огромен облак черен дим пълзя към града п...
София. Екип от общи работници е извършвал експертната оценка за ремонта на бившата сграда на ГУСВ, в която трябва да се премести гражданското отделени...
Очакваше се бившата сграда на ГУСВ да е готова още в края на март
София. Софийският районен съд получава 3 млн.лв. за ремонт на новата сградата на бул. „Цар Борис ІІІ". За целта правителството е осигурило средствата...
София. Не достигат парите за довършването на ремонта на бившето ГУСВ, където трябва да бъдат преместени брачната и гражданската колегия на Софийския р...