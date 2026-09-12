Учени доказаха кога змията е имала крака
Потвърди се теорията на Дарвин - те постепенно еволюират от гущерите
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Потвърди се теорията на Дарвин - те постепенно еволюират от гущерите
Германия дава по 4 000 евро за преселване на гущер. До решението се е стигнало след като мащабен транспортен проект в Щутгарт е бил преустановен незаб...
Детски площадки и речни брегове в област Перник са били обработени срещу нашествието на срещу змии и гущери. Използвани са репеленти под формата на...