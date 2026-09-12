Гуен Стефани с награда „Модна икона 2019“
Певицата ще получи статуетката си следващия месец
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Певицата ще получи статуетката си следващия месец
Звездата празнува юбилей сред разкоша на нова голяма любов
Вече трети ден вокалистката на "Ноу Даут" Гуен Стефани обяснява, че няма дете. На първи април тя публикува снимка на сонограма във Фейсбук и добави на...
Новият албум на Гуен Стефани, "This Is What the Truth Feels Like", е на върха в класацията "Билборд 200" за продажби в САЩ, съобщи сайтът на медията....
Гуен Стефани призна официално, че е супер щастлива с новото си гадже - кънтри певеца Блейк Шелтън. Певицата гостува в радиошоу, за да представи новия...
Гуен Стефани обяви заглавието на новия си албум и имената на песните в него. Певицата публикува снимка в "Туитър" на страница от тефтер, на която има...
Гуен Стефани обяви, че се развежда с мъжа си от 13 години – Гавин Росдейл едва преди три месеца, но вече изглежда е обърнала съвсем нова страница в жи...
Всички близки на Гуен Стефани са се притеснили за любовната й мъка след раздялата й с Гевин Росдейл. Най-присърце вземал проблема вокалът на "Maroon...
Гуен Стефани успя да се спаси от нахален богаташ, който я преследвал и засипвал с подаръци.Ричард Портной много пъти се е навъртал край дома на Гуен с...
Гуен Стефани се появи след 6-годишна пауза. Тя зарадва почитателите си с клипа на песента Baby Don't Lie, записана за новия й албум. Дамата не беше ст...
Гуен Стефани влиза в журито на "Гласът на Америка". Певицата заема мястото на колежката си Кристина Агилера, която е бременна с второто си дете. Сним...
Гуен Стефани роди трето момче. Малкият е наречен Аполо Боуи Флин Росдейл. Певицата, която е на 44, и съпругът й Гавин са женени от 11 години и имат о...
Калифорния. Световно известната певица Гуен Стефани и съпругът й Гавин Росдейл очакват третия си син. Новината съобщи самата изпълнителка в интернет в...