Всичко за Гуен Стефани

Следете всички новини, анализи и коментари за Гуен Стефани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Чудесата на България Култура
Гуен Стефани с ново гадже

Гуен Стефани с ново гадже

Гуен Стефани призна официално, че е супер щастлива с новото си гадже - кънтри певеца Блейк Шелтън. Певицата гостува в радиошоу, за да представи новия...

18 февруари | 4:20
0 коментара
6721
Гуен Стефани пуска нов албум

Гуен Стефани пуска нов албум

Гуен Стефани обяви заглавието на новия си албум и имената на песните в него. Певицата публикува снимка в "Туитър" на страница от тефтер, на която има...

11 февруари | 3:00
0 коментара
4919
Нахален фен тормози Гуен

Нахален фен тормози Гуен

Гуен Стефани успя да се спаси от нахален богаташ, който я преследвал и засипвал с подаръци.Ричард Портной много пъти се е навъртал край дома на Гуен с...

13 април | 22:40
0 коментара
12290
Гуен се появи след 6 години

Гуен се появи след 6 години

Гуен Стефани се появи след 6-годишна пауза. Тя зарадва почитателите си с клипа на песента Baby Don't Lie, записана за новия й албум. Дамата не беше ст...

24 октомври | 16:25
0 коментара
7648
Гуен Стефани с трети син

Гуен Стефани с трети син

Гуен Стефани роди трето момче. Малкият е наречен Аполо Боуи Флин Росдейл. Певицата, която е на 44, и съпругът й Гавин са женени от 11 години и имат о...

02 март | 19:04
0 коментара
5228