Пламен Константинов: Срам ме е!
За пръв път ме е срам от представянето на отбора ми. Това каза треньорът на "Губерния" Пламен Константинов след шокиращата загуба у дома с 0:3 гейма о...
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За пръв път ме е срам от представянето на отбора ми. Това каза треньорът на "Губерния" Пламен Константинов след шокиращата загуба у дома с 0:3 гейма о...
Пламен Константинов ще чака и решението на "Губерния" "Нямам уговорка и не съм разговарял с никого от управата. Не мога да се самоназначавам. Предпол...
Волейболният национал Виктор Йосифов ще продължи кариерата си в руската Суперлига. Той ще играе в "Губерния" (Нижни Новгород), където треньор е национ...
Воденият от Радостин Стойчев отбор на "Халкбанк" с Матей Казийски в състава стана шампион на Турция, след като във финалната серия се наложи с 3-1 поб...
Новгород. Пламен Константинов и неговият "Губерния" се класираха за полуфиналите на Купа ЦЕВ. Руският тим загуби реванша срещу "Олимпиакос" с 1:3 гейм...