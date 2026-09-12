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Дядо Добри 100 г. гони Дявола

Дядо Добри 100 г. гони Дявола

Целува ръка на децата, за да изкупи греха към своите В родното село на Елин Пелин вече живее столетник. Дядо Добри, най-големият дарител на храма "Св...

20 юли | 19:40
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