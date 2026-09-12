Грузинци се опитаха да влязат у нас с фалшив PCR
Те са арестувани на летище София
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Те са арестувани на летище София
Грузинци влизат в кухните на хотелите ни по морето от август. Майсторите на шишовете ще творят вкуснотии за родните и чуждестранните туристи. Още пре...
Искри от ножове и саби хвърчаха във въздуха по време на уникалния спектакъл на Националния балет на Грузия "Сухишвили" в препълнената зала 1 на НДК. З...