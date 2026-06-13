Грънчарството процъфтя в Бусинци
Наредиха изложба за празника на св. Спиридон Тъкмо когато леко изтляваше надеждата, че в трънското село Бусинци някой отново ще завърти грънчарско ко...
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Наредиха изложба за празника на св. Спиридон Тъкмо когато леко изтляваше надеждата, че в трънското село Бусинци някой отново ще завърти грънчарско ко...
Ивета Стоянова завършва Художествената академия в София. От 1990 година живее в Кърджали, преподава в училището по изкуствата "Владимир Димитров-Майст...