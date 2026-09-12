Украинци от Елин Пелин пред Стандарт - гърми като у дома! /ВИДЕО/
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На морето ще е до 26-27 градуса
Температурите ще бъдат от 24 до 29 градуса
Максималните температури ще са предимно между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието
Ямбол. 18-годишен ученик гърмя по жена в центъра на Ямбол. Младежът е използвал газово оръжие, съобщиха от полицията в града. Екшънът се разиграва ок...