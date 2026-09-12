Гришо и Маша вече в Акапулко
Григор Димитров и Мария Шарапова вече са в Мексико. Двамата пристигнаха заедно в световноизвестния курорт Акапулко, където в понеделник започва открит...
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Григор Димитров и Мария Шарапова вече са в Мексико. Двамата пристигнаха заедно в световноизвестния курорт Акапулко, където в понеделник започва открит...
Папараци уловиха най-горещата двойка в тениса на романтична вечеря в Деня на влюбените 14 февруари. Григор Димитров и Мария Шарапова бяха заснети да п...
Нещата излизат извън контрол, оплака се рускинята Коледният дух напълно е завладял Григор Димитров и Мария Шарапова в дните на предсезонната им подго...
Григор Димитров бе обявен за "БГ модна икона 2014", майка му получи наградата
Мария Шарапова нарича Григор Димитров на галено Диди. Това стана ясно от коментар в социалните мрежи, публикуван от руската тенисистка. Любимата на...
Мария Шарапова отрече слуховете, че се е разделила с Григор Димитров. "Дали съм отново сингъл? Моля ви, не ме карайте да се смея. Все още мога да изля...
Димитров си направи селфи с модел на бански
Мадрид. Григор Димитров и Мария Шарапова се радват на хубавото време и в свободните си часове се разхождат в Мадрид, където и двамата ще играят на сил...
Тенесистката признава, че са гаджета с Гришо, но не са сгодени
Рускинята сложи пръстен и отиде на ревю с Джесика Алба и сестрата на Бионсе