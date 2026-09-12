Голяма драма за Григор! Треньорът му проговори
Гришо е буквално в депресия от мача със Синер
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Гришо е буквално в депресия от мача със Синер
Така тръгва годината за него в ранглистата
Изигра един от най-силните мачове в своята кариера
Откъде дойде признанието му
Извършителят е задържан и вече му е повдигнато обвинение
Голям провал за българина
Полуфинал на турнира във Виена
Гришо изпусна втория сет, а с това и мача
Тя е добре, винаги сме поддържали добра приятелска връзка, коментира в Париж Димитров
Срещата от втория кръг ще е на 1 октомври
Не е вярно, че Димитров не е успешен, заяви още световният №1 в тениса
Асът ни спечели трудно третия си мач от Мастърс-а
Хасковлията играе с Маю от 15,30 ч, Max Sport1 излъчва пряко
Турнирът Sofia open може да е през ноември, разкри президентът на БФТ
Пуска и два пъти на ден пералнята в Калифорния
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Срещата ще е на 2 март
Православната църква почита на 25 януари паметта на Св. Григорий Богослов
Много съм щастлив, че ще играя, заяви звездата ни и шампион от 2017
Българинът е в топ 20 за последните 10 години