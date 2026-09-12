Историческо завръщане: България отново прави автомобили
Новият Ora 5 ще се предлага в няколко различни варианта на каросерията
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Новият Ora 5 ще се предлага в няколко различни варианта на каросерията
Високопроходимият пикап Great Wall Steed 5, който се сглобява в завода на "Литекс Моторс" в с. Баховица, вече се предлага в 4 специални версии. Всяка...
Ловеч. Над 150 коли от марката Great Wall, сглобени в завода на "Литекс Моторс" в ловешкото село Баховица, ще тръгнат за Италия в 10 ч. в понеделник....
Ловеч. "Литекс" ще рекламира автомобили, стана ясно вчера. "Оранжевите" обмислят вариант да сложат логото на "Great Wall" на екипите си, ако се провал...