Явор Гърдев със силни думи за Навални
Той коментира и сглобката във властта
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Той коментира и сглобката във властта
РСМ трябва да изпълни посочените условия, заяви международният секретар на партията Димитър Гърдев
Възобновяването на преговорите на Скопие за ЕС не може да бъде изтъргувано
Явор Гърдев режисира с кеф емблематичната пиеса на великия Чехов Крикор Азарян се завърна в НДК. Театърът, който носи името на Учителя, вдигна завеса...