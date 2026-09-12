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Коко Азарян се завърна в НДК

Коко Азарян се завърна в НДК

Явор Гърдев режисира с кеф емблематичната пиеса на великия Чехов Крикор Азарян се завърна в НДК. Театърът, който носи името на Учителя, вдигна завеса...

27 октомври | 18:05
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