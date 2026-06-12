Спасиха дете с уникална операция в "Пирогов"
Лекарите в "Пирогов" са спасили 5-годишно момиченце с уникална операция. Малката Мария има увреждане на гръдния кош и сърцето й било защитено само от...
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Лекарите в "Пирогов" са спасили 5-годишно момиченце с уникална операция. Малката Мария има увреждане на гръдния кош и сърцето й било защитено само от...