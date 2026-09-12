Гръцки фирми местят пари и бизнес у нас
Следим банките със собственици в Атина да не изнасят ресурси, каза Лукарски Колко изкарваш, толкова трябва да харчиш, отсече премиерът преди заседани...
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Следим банките със собственици в Атина да не изнасят ресурси, каза Лукарски Колко изкарваш, толкова трябва да харчиш, отсече премиерът преди заседани...
Засилени проверки се извършват на фирмите в Пиринския край, които са собственост на гръцки граждани. Акцията е по сигнал на наши бизнесмени, които ала...
15 работници, от тях 10 в шивашкия бранш, спипани без трудови договори само за месец Благоевград. Засилени проверки се извършват на фирмите в Пиринск...