ЕК подкрепи България срещу гръцкия данък
Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и транзакции, съобщиха от Министе...
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Европейската комисия се произнесе в полза на България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и транзакции, съобщиха от Министе...
Депутати от комисията по бюджет и финанси ще изслушат днес финансовия министър Владислав Горанов, външния министър Даниел Митов и икономическия Божида...
Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз...