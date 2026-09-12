Златанова: Драматично ниско е доверието в съдебната система
Граждани настояват да се отмени забраната за пушене на обществени места
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Граждани настояват да се отмени забраната за пушене на обществени места
София. Около 30 души осъществяват граждански контрол успоредно с този, който върви в парламента тази сутрин. Протестиращите са се събрали пред сградат...
София. „За пореден път нещата се нареждат по един и същи начин". Това каза в „Преди всички" по БНР Янко Петров, който е известен на българите от про...