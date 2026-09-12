Побой убил вокалиста на Gravity Co.
В тялото му не са открити следи от наркотици, съобщи сестрата на Явор Захариев
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В тялото му не са открити следи от наркотици, съобщи сестрата на Явор Захариев
Сестрата на Явор Захариев е потвърдила новината пред БТВ
София. Gravity co. започват клубния сезон с 2 последователни концерта в София и Пловдив. Групата усилено репетира и подготвя нов динамичен сет с парче...