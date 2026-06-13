Удрят гратисчиите с 200 лв. глоба
Общинари скочиха срещу поскъпването на билета Пускат хибридни автобуси За последните три години в София се движат над 210 нови превозни средства, ка...
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Общинари скочиха срещу поскъпването на билета Пускат хибридни автобуси За последните три години в София се движат над 210 нови превозни средства, ка...
Близо 10 000 са хората, които пътуват гратис в столичния градски транспорт за последната година. Това заяви пред "Дарик" зам.-кметът по транспорта Люб...
Стартира акция срещу гратисчиите във влаковете. Билетни касиери ще пътуват в пътническите влакове по няколко направления, съобщи Нова телевизия като с...